الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يناقش مع "أطباء بلا حدود" دعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود "فابريتسيو أندريولو"، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية في المجالات الصحية والإنسانية.

دعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، والتنسيق في مجال تقديم الرعاية الصحية للاجئين.

وأضاف "عبد الغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في دعم الجهود الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للشعبين الفلسطيني والسوداني جراء الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث أثنى على الدور الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود في تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان المصرية في دعم الخدمات الطبية المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا حرص المنظمة على توسيع مجالات التعاون الفني واللوجستي بما يخدم الأهداف الصحية والإنسانية المشتركة.

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حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتورة وسام أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة علياء الغمراوي مدير إدارة الكلى بقطاع الطب العلاجي.

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