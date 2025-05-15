تعرف على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومواعيد العمل

يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد عمل وزارة التعليم العالي، وهل تم نقل الوزارة إلى العاصمة الإدارية من عدمه، وفي حال الحاجة إلى إنهاء الإجراءات تتعلق بالوزارة، هل يتم التوجه إلي العاصمة الإدارية أم يتم التوجه إلي مقر الوزارة بالقصر العيني.

وفي ضوء التقرير التالي تقدم فيتو تقرير مبسط عن موقع ومكان وزارة التعليم العالي ومواعيد العمل الرسمية بها.

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يقع مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع القصر العيني بجوار مبني مجلس الوزراء بالقرب من محطة مترو سعد زغلول، والمقر الاخر العاصمة الادارية الجديدة - الحى الحكومى - مبني L1 كلاستر C3A، ويتم عقد جميع اجتماعات الوزير بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد عمل وزارة التعليم العالي

ووفقا لمواعيد العمل للحكومة فإن مواعيد عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتراوح من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة مساء، من الأحد إلى الخميس ما عدا الجمعة والسبت.

تهدف وزارة التعليم العالى الـى نشر التعليم في ما بعد المرحلة الثانوية بمختلف الأنواع والمسـتويات والارتفاع بمستوى هيئات التدريس وبحث واقتراح السياسة التعليمية ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة.

أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتستهدف وزارة التعليم العالي نشر مظلة التعليم العالى فى كافة ربوع الجمهورية، سواء من خلال جهود الدولة (جامعات ومعاهد حكومية)، أو عبر مشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والاهلى (جامعات ومعاهد خاصة وأهلية).

• إنشاء حزمة من البرامج في التخصصات البينية تلبى احتياجات المجتمع من التداخل والتمازج الحادث بين بعض العلوم.



• إصلاح المنظومة التشريعية للتعليم العالى والبحث العلمي من خلال حزمة تشريعات تعالج جوانب القصور القائمة في هذا المجال، وصولًا إلى تشريع موحد ينظم علاقات كافة مكونات المنظومة وآليات العمل بها.



• الارتقاء بقدرات العنصر البشري في المنظومة، سواء أعضاء هيئة التدريس والبحوث، أو معاونيهم، أو الإداريين، أو الباحثين والطلاب، بما يرفع من قدرتهم التنافسية إقليميًا ودوليًا.



• تحقيق جودة العملية التعليمية فى مختلف جوانبها، وصولا إلى اعتماد كافة مؤسسات المؤسسات الأكاديمية الموجودة على أرض مصر.

• إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى العملية التعليمية بما يتيح، أكبر قدر من الاستفادة من نواتجها فى التعليم والتدريب وتنمية القدرات، مع خلق بنية تحتية معلوماتية حديثة تدعم توجه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية نحو المجتمع الرقمي.



• النهوض بالمنظومة البحثية فى مؤسسات التعليم العالى بما يلبى احتياجات المجتمع وحاجات مجتمع الأعمال والصناعة والخدمات

• فتح مسار جديد للتعليم الفني والتكنولوجي يعيد إلى هذا النمط من أنماط التعليم مكانته المجتمعية، ويوفر للمجتمع احتياجاته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة، ويخفف الضغط عن التعليم الجامعي في صوره التقليدية.



• الارتقاء بجودة الخدمات المرافقة التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى (المستشفيات الجامعية – مراكز الاستشارات – الوحدات والمراكز الإنتاجية والخدمية - الخدمات التدريبية.... إلخ)، بما يفعل دور الجامعات ومراكز ومعاهد البحوث كقاطرات للتنمية.



• تنويع وتعظيم موارد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الوطنية، وفتح المجال أمامها لإدارة مواردها في إطار الضوابط والمحددات الوطنية والدولية.



• الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، مع العمل على إنشاء هيئة وطنية للتصنيف الدولي تتولى هذا الملف وتعمل على دفعه للأمام، وصولًا إلى تنافسية حقيقية لمؤسساتنا الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



• ربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال منظومة تعاون ثقافى وعلمى وتعليمى نواتها المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ومحركها الفاعل الأساتذة والعلماء والباحثون المصريون، تفعيلًا وتأكيدًا لقوة مصر الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي.



• تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم المتطورة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حول العالم، سواء من خلال التعاون مع الدول الصديقة المتقدمة فى هذه المجالات، أو بالاستفادة من طاقات علماء مصر فى الخارج.



• التوسع في التنفيذ العملي لمفهوم تدويل التعليم، سواء من خلال إنشاء فروع لجامعات دولية مرموقة على أرض مصر، أو فروع لجامعات مصر في الخارج، بما يخدم مصالح مصر في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، ويدعم دورها الإقليمي في هذا المجال.





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