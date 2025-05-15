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القاهرة تصل لـ 37 درجة مئوية، الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، الجمعة والسبت المقبلين، حيث تصل الحرارة للأربعينات بالقاهرة وتتجاوز الأربعينات بجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 16- 5- 2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، يسود طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:27

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