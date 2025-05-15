عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": “الطريقة الترامبية-طريقة الرئيس الأمريكي ترامب”، لا تلعب سياسة مثل النموذج الأمريكي السائد في الماضي، هو رجل صفقات وحاد جدًا ويسقط من حساباته فكرة الأدب الدبلوماسي وهذا ما ظهر جليا واضحًا وصعبا خلال زيارته للسعودية، حيث أكد ترامب في تصريحاته خلال الزيارة أنه بفضل أمريكا هذه المنطقة تعيش وبدونها لن تنعم بأي استقرار أو أمان، وهي من تؤمن الحماية لمنطقة الخليج، وهذا يحمل إهانة السيادة الوطنية لمنطقة الخليج بشكل عام".

أدبيات السياسة الأمريكية واللغة الصادمة لترامب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "إشاعة ولا" الذي تقدمه الإعلامية حياة عبدون بالقناة "الثانية": “نموذج ترامب الحالي ظهر بوضوح بعد تحرير الكويت، ولكن لم يكن في أدبيات السياسة الأمريكية هذه اللغة الصادمة لترامب، ولكن لأنه رجل صفقات فهو يدير موقف داخل الرياض ويعطي للسعودية تفاصيل مهمة ويجب أن نقدرها وفي نفس الوقت يغازل أردوغان بتوجيه التحية له والإشادة به لاستضافة مفاوضات روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، ويلعب "الجيم” مع أحمد الشرع بأنه لن يكتفي فقط في رفع العقوبات عن سوريا ولكنه سيكون أيضا موجود للقضاء على تنظيم داعش".

تصريحات ترامب خلال زيارة قطر

وتابع: "ترامب وهو في قطر بدأ يشير إلى دور الدوحة كعاصمة للسلام، وأنها عاصمة ذات قوة ناعمة كبيرة وأن لديها قدرات كبيرة في إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، وأنها تساعد واشنطن في رأب الصدع بين المختلفين وإنهاء صراعات موجودة في المنطقة، وقال نصا: دور قطر ليس محوريا فقط فيما يخص الأسرى أو الحرب على غزة بل يمتد ويتمدد وأن هذه العاصمة مؤهلة لأنها تقوم بدور مع أمريكا في إنهاء صراعات كثيرة في العالم، وهذا الملف طرحه في الرياض".

وأشار: "ترامب اعتبر إعلانه عدم زيارة إسرائيل في حد ذاته نوعا من أنواع العزلة التي يفرضها على نتنياهو، ثم عاد وصرح خلال جولة الخليج بأن أمن إسرائيل قضية أمريكية وأنه لن يتخلى عن تل أبيب".

ولفت: "ترامب تغافل تمامًا ولم يدلِ بتصريح حول الصواريخ التي أطلقت من الحوثيين على مطار بن جوريون، وهذا نوع من العزلة بأنه ترك الكيان المحتل في مواجهة الحوثيين وحده بعدما كان يعتبر هذا جزء مهم من الأمن القومي الأمريكي".

وأشار إلى الرسالة الواضحة للحوثيين بأنهم اتفقوا مع الأمريكان ولكن الاتفاق لا يسري على الكيان المحتل، ومسألة حصار نتنياهو بشكل أو بآخر من جانب ترامب أصبحت واضحة وأن إدارة الرئيس الأمريكي أصبحت تضيق ذرعا بأنها لا تستطيع أن تتحمل كل التبعات التي يلقي بها نتنياهو كمجرم حرب وأن الأمريكان لن يظلوا متورطين في هذا الدم إلى الأبد، وأن ما خسرته أمريكا في الفترة الماضية كثير شعبيا وصورة الأمريكان في العديد من العواصم تأثرت حتى داخل الجامعات الأمريكية.

وأوضح: لا يجب أن نغفل أمرا مهما من وجهة نظر بعض الناس بشأن، إذا كان البعض يتحدث عن الأموال الضخمة التي تدفع لأمريكا من قبل دول الخليج، بأنه إذا كان اللوبي الصهيوني ينفق مليارات الدولارات لكي يظل مسيطرًا على مفاصل الحياة في أمريكا وصناعة القرار في أمريكا، فإن هذا يبرر مع تفعله دول الخليج من دفع أموال لتكون موجودة في مشهد صناعة القرار الأمريكي.



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