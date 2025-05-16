مافيا الماسينجر والجرائم الإلكترونية

صار الاحتيال الإلكتروني في الوقت الحالي منتشرا بصورة مزعجة جدا، وأصبحت أموال الناس مستباحة للنصابين معدومي الضمير، وصارت المواجهة الأمنية عسيرة جدا بسبب تطور أساليب النصب وصعوبة الوصول للنصاب عن طريق التتبع أو أجهزة الأمن لوجود بعض الثغرات في النظم الإلكترونية، يستغلها النصابون في عمليات النصب..

ويعتمد المحتالون على مجموعة من التكتيكات للوصول إلى هدفهم، وأكثر هذه التكتيكات شيوعا، والتي أثبتت فعاليتها هي الهندسة الاجتماعية أو ما يعرف بالتصيد الاحتيالي، والذي يعني خداع الضحية من خلال انتحال شخصية مستخدم أو موقع ويب خاصة الفيس بوك بهدف سرقة المعلومات الشخصية ثم إرسال طلبات بإرسال أموال من خلال الماسينجر لكل الأصدقاء والمعارف، الذين يظنون أن صديقهم أو قريبهم في حاجة ملحة للمال..

فيرسلون له الأموال على رقم محفظة خاصة بشركة من شركات المحمول أرسلها لهم النصاب في طلبه، وبعد ذلك يكتشف صاحب الحساب الأصلي ما تم من احتيال باسمه، فيكون في موقف حرج بسبب استخدام اسمه في الاحتيال، ويكون من تم خداعهم معذورون بسبب شهامتهم وتقديرهم لصديقهم أو قريبهم دون التثبت والتدقيق قبل إرسال الأموال للنخوة والشهامة.

هذه الحيل والحوادث الإلكترونية صارت من الكثرة بصورة مزعجة، واخترقت كل البيئات والمستويات فتجدها في المدن والقرى على حد سواء، وتجدها متعاظمة متنامية، ففي قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، على سبيل المثال، تعرض الكثير من الأهالي لعملية النصب من خلال استخدام النصاب لشخصيات محترمة محبوبة من أهالي القرية..

مثل شخصية طبيب صيدلي وأخرى لشخصية لواء معروف عنهما الاحترام وحسن الخلق والسيرة العطرة، فأرسل النصاب رسائل على الماسينجر -بعد أن سرق الحساب الإلكتروني في موقع الفيس بوك للواء– لكل أصدقاء ومعارف اللواء يطلب أموالا لأنه يحتاجها بشدة..

فمن الأصدقاء من أرسل إليه الأموال سريعا وهو لا يدري أنه وقع ضحية نصب، وهو ما حدث ما يماثله مع الطبيب الصيدلي عن طريق النصب كذلك وإرسال أموال على رقم محفظة إلكترونية تخص أحد شركات المحمول.

وقد يظن البعض سهولة إلقاء القبض على النصاب من خلال تتبع المحفظة الإلكترونية المسجلة باسمه، لكن الحقيقة أن ذلك النصاب في الغالب يكون فردا في عصابة، ولا أستبعد أن يكون منها من يعمل بشركات المحمول، ويمد الأفراد بمعلومات عن العملاء، كما يمدهم بمعلومات عن خطوط الهواتف التي لم يعد أصحابها يستعملونها ومسجلة باسمهم، ويتمكن من الحصول على الرقم القومي لصاحب الخط..

وهنا تكون سهولة إنشاء محفظة إلكترونية باسم صاحب الخط الأصلي الذي لا يعلم عنها شيئا، ثم يتم إرسال الأموال على تلك المحفظة، وعند تتبع المحفظة يجد الأمن أنها باسم شخص بريء تماما أو وهمي؛ مما يصعب من مهمة الوصول للنصاب أو العصابة، وفي كثير من الأحيان يكون النصاب من معارف الضحية ويعلم عنها الكثير من المعلومات التي تمكنه من النصب باسمها.

وأرى الحل في ذلك تشديد الرقابة على المحافظ الإلكترونية الحالية والمزمع إنشاؤها، بحيث ينبغي لمن يريد أن ينشئ محفظة الذهاب للفرع الخاص بشركة المحمول التي عليها المحفظة، ويتم التأكد من شخصيته وأخذ البيانات اللازمة منه، أما المحافظ الحالية فينبغي التحري عن أصحابها وذهابهم للفروع للتأكد من شخصياتهم عن طريق تحديث البيانات..

وألا يتم إنشاء محفظة عن طريق النت فقط وعدم الذهاب للفرع، وبذلك يتمكن الأمن من الوصول لصاحب المحفظة الحقيقي وتختفي عمليات النصب تلك التي طالت الكثير من أفراد المجتمع بطرق احتيال وإغراء مختلفة..

فقد تتلقى رسالة على وسائل التواصل بعرض مغرٍ ورابط مرفق، وبمجرد النقر عليه ستنتقل إلى موقع ويب مزيف يطلب معلوماتك الشخصية أو المالية. وفي حال أدخلت تفاصيل حسابك فسيلتقطها المحتال ويستخدمها بشكل غير قانوني.

وقد تكون الروابط المزيفة حيلة قديمة ومعروفة لدى الكثيرين، ولكن اليوم أصبح المحتالون يستخدمون هجمات إلكترونية حديثة لإخفاء الرابط المزيف في رموز "كيو آر"، وأحيانا يكون الاحتيال من خلال رسالة "مبروك كسبت معانا"، أو "وظيفة براتب مُجزى"، أو "حدِّث بيانات حسابك"، تتلقاها على هاتفك، دون أن تشعر أنك تتعرض للنصب الإلكتروني..

بهدف الحصول على معلومات شخصية، والسيطرة على الحسابات البنكية، أو بهدف الحصول على أموال من المحافظ إلكترونية، وقد يكون الاحتيال بزعم توظيف الأموال عبر المنصات كما حدث في عملية النصب التي كشفتها أجهزة الأمن مؤخرا بعدما تلقت بلاغات من مواطنين عن منصة إلكترونية أوهمتهم بمنحهم أرباحًا مالية، فاستولت منهم في ساعتين على ما يزيد على 12 مليون جنيه؛ لذا وجب على كل إنسان الحذر تماما من تلك الفخاخ.

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