لم يصل إلى هذا السعر من قبل، سر ارتفاع البرقوق في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، سواء البرقوق المنتج محليًا أو المستورد، في أسواق الجملة أو التجزئة، إذ يعد البرقوق من الفواكه الصيفية المحببة للمواطنين.

سعر البرقوق اليوم

أسعار البرقوق دائمًا مرتفعة خلال المواسم

وخلال جولة ميدانية لـ «فيتو» لرصد أسعار الفاكهة في الأسواق، قال محمد سيد بائع فاكهة في أحد الأسواق الشعبية، إن أسعار البرقوق دائمًا مرتفعة خلال المواسم السابقة، لكنه لم يكن يصل لهذه الأسعار خلال السنوات الماضية.

سعر البرقوق اليوم

أسباب ارتفاع أسعار البرقوق في الأسواق

وأوضح أن سعر البرقوق دائمًا «غالي السعر» بسبب قلة المعروض منه في الأسواق كل موسم، فالبرقوق من الفواكه قصيرة الموسم، أي أنها تطرح خلال أقل من شهر ونصف في الأسواق، ثم يختفي البرقوق من السوق.

سعر البرقوق اليوم

زراعة البرقوق مكلفة جدًا

وعن أسباب ارتفاع أسعار البرقوق ليتخطى سعره الـ 100 جنيه للمنتج محليًا، أشار إلى أن زراعة البرقوق مكلفة جدًا وعليه فإن ذلك سببًا في غلاء أسعاره، فضلًا عن قلة الكميات المطروحة منه في الأسواق، مقابل زيادة استهلاكه في الفنادق والمطاعم.

سعر البرقوق اليوم

موسم البرقوق يبدأ في شهر يونيه من كل عام

وأضاف: أن مازل أن ما طرح في الأسواق حاليًا هو بشائر محاصيل البرقوق، إذ يبدأ موسم البرقوق في شهر يونيه من كل عام.

اسعار البرقوق

أسعار البرقوق في الأسواق

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار البرقوق في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى سعر البرقوق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

اسعار البرقوق

سعر البرقوق في سوق العبور

البداية مع أسعار البرقوق في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، وهي كالأتي:

تراوح سعر برقوق هوليو من 60 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو البرقوق الياباني من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر البرقوق السكري بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار البرقوق الإنجليزي بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار كيلو البرقوق سنتا روزا بين 80 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو برقوق فيكتورريا (51) بين 40 إلى 60 جنيهًا.

سعر البرقوق اليوم

أسعار البرقوق في المحال التجارية

وعن سعر البرقوق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو برقوق أسود نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر البرقوق أحمر نحو 140 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو البرقوق أحمر سكري نحو 120 جنيهًا. بلغ سعر برقوق هوليوو نحو 170 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر البرقوق سانتا روز نحو 100 جنيه للكيلو. بلغ سعر كيلو البرقوق مستورد نحو 400 جنيه.

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