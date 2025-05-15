أخبار الاقتصاد اليوم: 26.5 مليون أسرة بمصر.. تباين أداء البورصات الخليجية.. ميزة جديدة من جوجل تنافس بها واتس وتليجرام.. ارتفاع أسعار اللحوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام.

بدأت "جوجل" باختبار ميزة جديدة في تطبيق "رسائل جوجل" تهدد هيمنة "واتساب" و"تليجرام"، وتُعيد تعريف تجربة المحادثات الجماعية على هواتف أندرويد، في خطوة جديدة من شأنها قلب موازين المنافسة في عالم تطبيقات المراسلة.

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال أداء، جلسة الخميس، وأداء المؤشرات الخليجية والتي مالت للتباين.

كشفت بيانات حكومية أميركية عن أداء متباين لاقتصاد الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، وسط نمو مبيعات التجزئة بعكس توقعات استقرارها، وتراجع في أسعار المنتجين.

يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية، يوم الخميس المقبل، وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى يضم أكثر من 30 رجل أعمال يمثلون كبرى الشركات العاملة في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، في زيارة رسمية للقاهرة بهدف بحث فرص التعاون المشترك والاستثمار في السوق المصري.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه - EU 4Water Preneurs”، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA. جاء ذلك بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، واللواء أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.

استكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة حيث شهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعداد رقابي مستمر ومرونة مرتفعة.

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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