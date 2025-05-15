تباين أداء البورصات الخليجية في تعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال أداء، جلسة الخميس، وأداء المؤشرات الخليجية والتي مالت للتباين.



ففي المملكة العربية السعودية



انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ 49 نقطة ليصل إلى 11489 نقطة بقيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.





وفي الإمارات



تواجدت مؤشرات الأسواق بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.58% وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل الى 5387 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.03% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 9627 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات درهم.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.58% وهي تقدر بـ 42 نقطة ليصل إلى 7262 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



ويأتي تباين أداء المؤشرات على خلفية تذبذب أسعار النفط، والصفقات التي تعقدها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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