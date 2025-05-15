الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية في تعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال أداء، جلسة الخميس، وأداء المؤشرات الخليجية والتي مالت للتباين. 


ففي المملكة العربية السعودية 


انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ 49 نقطة ليصل إلى 11489 نقطة بقيم  تداول تصل إلى 7 مليارات ريال بنهاية جلسة التداول.


 

 

وفي الإمارات


تواجدت  مؤشرات الأسواق بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.58% وهي تقدر بـ 28 نقطة ليصل الى 5387 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.03% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 9627 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات درهم.


وفي الكويت

 ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.58% وهي تقدر بـ 42 نقطة ليصل إلى 7262 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.


ويأتي تباين أداء المؤشرات على خلفية تذبذب أسعار النفط، والصفقات التي تعقدها العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعاون الخليجى اسواق المال اداء المؤشرات السوق الرئيسى العربية السعودية المملكة العربية السعودية المتحدة الامريكية المؤشرات الخليجية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

الأكثر قراءة

حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

عصام كامل: دول الخليج ليست لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط (فيديو)

جنوب إفريقيا يفوز على نيجيريا 0/1 ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا للشباب

لحسم زواج عبدالحليم حافظ، أسرة العندليب تعلن عن نشر وثيقة رسمية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بدون هذه الشروط تبطل الصلاة، خالد الجندي يوضح أركان الوضوء (فيديو)

ما هي ضوابط الاشتراك في الأضحية؟ الأزهر للفتوى يوضح ما نصت عليه السنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

المزيد
الجريدة الرسمية