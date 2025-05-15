الخميس 15 مايو 2025
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اقتصاد

ميزة جديدة من جوجل تنافس بها واتس وتليجرام

جوجل
جوجل

 بدأت "جوجل" باختبار ميزة جديدة في تطبيق "رسائل جوجل" تهدد هيمنة "واتساب" و"تليجرام"، وتُعيد تعريف تجربة المحادثات الجماعية على هواتف أندرويد، في خطوة جديدة من شأنها قلب موازين المنافسة في عالم تطبيقات المراسلة.

فمنذ إدخال بروتوكول RCS الذي يعتبر الجيل الجديد من الرسائل النصية، بدأت رسائل "جوجل" تكتسب زخمًا بفضل مجموعة من الخصائص الذكية والمفيدة.

واليوم، يلوح في الأفق تحديث مرتقب سيمكن المستخدمين من الإشارة إلى الأعضاء داخل المحادثات الجماعية تمامًا كما هو الحال في "واتساب" ومنصات المراسلة الأخرى.

 

الميزة الجديدة من جوجل 

 الميزة الجديدة، التي اكتشفها فريق موقع "Android Authority" خلال تحليل معمّق لنسخة APK التجريبية (الإصدار 20250511)، تتيح للمستخدم مناداة شخص معين في مجموعة عن طريق كتابة الرمز "@"، ليظهر اسم الشخص تلقائيًا، ويتم تمييزه في الرسالة، مع إمكانية عرض معلوماته الشخصية أو التواصل المباشر معه من خلال أزرار للمكالمة أو إرسال رسالة فردية.

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