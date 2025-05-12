وزير الخزانة الأمريكي: اتفاق الرسوم الجمركية مع الصين يمثل مرحلة جديدة في تقليص الاعتماد على بكين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت اليوم الإثنين: إن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين بكين وواشنطن، يمثل مرحلة جديدة في تقليص اعتماد أمريكا على المنتجات الصينية.

ورغم أن مسألة «فصل» الولايات المتحدة عن احتياجاتها من الواردات الرخيصة من الصين قد تم مناقشتها لسنوات، إلا أن العملية كانت بطيئة ومن غير المحتمل أن تعني الانفصال الكامل.

العجز التجاري بين أمريكا والصين

ومع ذلك، قال بيسينت إن هناك الآن عناصر محددة من الانفصال التي أصبحت ضرورية للمصالح الأمريكية، حيث استوردت الولايات المتحدة ما يقرب من 440 مليار دولار من السلع من الصين في عام 2024، مسجلة عجزا تجاريا قدره 295.4 مليار دولار.

وأضاف بيسينت في مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC: "لا نريد فصلا عاما عن الصين، ولكن ما نريده هو فصل استراتيجي ضروري، وهو ما لم نتمكن من الحصول عليه خلال جائحة كوفيد-19، حيث أدركنا أن سلاسل الإمداد الفعّالة لم تكن سلاسل إمداد مرنة".

التضخم في الولايات المتحدة

عندما ضربت الجائحة في عام 2020، تحوّل الطلب في الولايات المتحدة من الاعتماد على الخدمات إلى التركيز بشكل أكبر على السلع. وهذا تسبب في صعوبة أكبر في الحصول على المواد اللازمة لعدة منتجات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية الكبيرة والسيارات، كما تأثرت صناعة التكنولوجيا التي تعتمد على أشباه الموصلات، وما تلاه كان موجة من التضخم في الولايات المتحدة لم تُشاهد منذ أكثر من 40 عاما.

لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين غامضة، ولكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستُعلق، مع بقاء الرسوم العامة بنسبة 10% سارية.

وأضاف بيسينت: "سوف نصنع فولاذنا بأنفسنا. الرسوم الجمركية تحمي صناعتنا الفولاذية. هي تعمل في الأدوية الحيوية وأشباه الموصلات".

وتابع قائلا: "نحن نفعل ذلك، والرسوم الجمركية المتبادلة ليس لها علاقة بالرسوم الجمركية الخاصة بالصناعة المحددة".

الاتفاق بين الجانبين هو في الأساس فترة توقف لمدة 90 يوما ستتوقف خلالها الرسوم المتبادلة، مع بقاء الرسوم بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم بنسبة 20% تتعلق بمادة الفنتانيل.

وأعرب بيسينت عن تفاؤله بشأن قضية الفنتانيل، حيث قال إن المسؤولين الصينيين "أصبحوا جادين الآن في مساعدة الولايات المتحدة على وقف تدفق المواد الكيميائية المبدئية"، ولم يحدد بيسينت تاريخا معينا لجولة المحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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