كشفت بيانات حكومية أميركية عن أداء متباين لاقتصاد الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، وسط نمو مبيعات التجزئة بعكس توقعات استقرارها، وتراجع في أسعار المنتجين.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو، عن مكتب إحصاءات العمل، تراجعت أسعار المنتجين بنحو 0.5% في أبريل نيسان، مقابل استقرارها في مارس.

أسعار المنتجين

وجاء تراجع أسعار المنتجين على الرغم من توقعات ارتفاعه بنحو 0.2% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بنحو 2.4%، وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر أيلول العام الماضي.

طلبات إعانة البطالة

فيما كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية، استقرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات 229 ألفًا الأسبوع الماضي، وفقًا لتوقعات المحللين، وكذلك مستويات الأسبوع السابق له.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أميركية، صادرة عن مكتب الإحصاء، نمو طفيف لمبيعات التجزئة بنحو 0.1%، مقابل توقعات استقرارها، ومقابل نموها بنسبة 1.7% في مارس.

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