الخارجية الروسية: مستعدون لمفاوضات جادة مع أوكرانيا في تركيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا في إسطنبول.

الوفد الروسي إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع نظيره الأوكراني

في سياق متصل، أفادت وكالة «تاس»، بأن الوفد الروسي وصل إلى العاصمة التركية إسطنبول لإجراء مفاوضات مع وفد أوكرانيا.

الكرملين يكشف أهداف مقترح التفاوض المباشر مع أوكرانيا

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان أن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

وأضاف بيسكوف: "هدف المفاوضات واضح، ويتلخص في إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان مصالح روسيا".

إزالة أسباب النزاع وضمان مصالح روسيا

وتابع: "الجانب الأوكراني ليس مستقلا، بل عليه أوصياء، أجبروا أوكرانيا في المرة الماضية على الانسحاب من التفاوض ورفض التوقيع على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كييف استئناف المفاوضات اليوم الموافق 15 مايو الجاري في إسطنبول دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022.

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