تلف أطراف الشعر تؤثر بشكل سلبي على مظهر الشعر ونعومته وهو ما يزعج الفتيات كثيرا، وللاسف تلف هذه الأطراف ناتح عن سواد العناية بالشعر.

وتحرص الفتيات كثيرا على علاج هذه الأطراف للحفاظ على جمال الشعر ولمعانه وقوته، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج أطراف الشعر التالفة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج أطراف الشعر التالفة.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري لرائحة جميلة).

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الأرغان جيدًا.

أضيفي العسل الطبيعي واخلطي المكونات حتى تتجانس.

إذا رغبتِ، أضيفي بضع قطرات من زيت اللافندر لزيادة الرائحة العطرية.

طبقي الخليط على أطراف الشعر التالفة فقط، مع تجنب فروة الرأس.

اتركيه لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ويمكنكِ تغطية شعركِ بقبعة الاستحمام لنتائج أفضل.

بعد انتهاء الوقت، اغسلي شعركِ بالشامبو المناسب بماء فاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحصلي على أفضل النتائج.

احرصي على قص الأطراف التالفة بانتظام لتحفيز نمو الشعر الصحي.

تجنبي تعريض شعركِ للحرارة بشكل مفرط.

تعتبر هذه الوصفة طبيعية وآمنة، وتساعد على ترطيب الشعر بعمق، تقوية الأطراف، ومنع تقصفها مستقبلًا.

وصفة طبيعية لعلاج أطراف الشعر التالفة

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مع احمد القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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