أعراض إصابة الرباط الصليبي وأسبابه وطرق العلاج والوقاية

أعراض إصابة الرباط الصليبي، الرباط الصليبي من أشهر الإصابات الرياضية التى يعانى منها الشباب وعادة تكون بسبب لعب كرة القدم أو الجيم.

وأعراض إصابة الرباط الصليبي، عديدة ومعظمها معروف لأن المريض يشعر بها بشكل ملحوظ ما يدفعه بالبحث عن أفضل طرق العلاج.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن الرباط الصليبي هو أحد الأربطة القوية التي تربط عظام الركبة ببعضها، ويساهم بشكل كبير في ثبات المفصل، حيث توجد في الركبة رباطان صليبيان، الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، إلا أن الإصابات تحدث غالبًا في الرباط الأمامي.

وأضاف البدوي، والرباط الصليبي يلعب دور أساسي في ثبات الركبة، وإصابته قد تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الفرد، لذلك، فإن الوقاية والتشخيص المبكر واتباع العلاج المناسب تعتبر أمور ضرورية للحفاظ على صحة الركبة والعودة السريعة إلى النشاط الطبيعي.

أسباب إصابة الرباط الصليبي

وتابع، تحدث إصابة الرباط الصليبي نتيجة لحركات عنيفة أو غير طبيعية في الركبة، ومن أبرز الأسباب:

تغير مفاجئ في الاتجاه أثناء الجري أو القفز.

التوقف أو الدوران المفاجئ أثناء الحركة.

الهبوط بشكل خاطئ بعد القفز.

اصطدام مباشر في الركبة كما يحدث في رياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة.

ضعف عضلات الفخذ وعدم تدريبها بالشكل الكافي.

أعراض إصابة الرباط الصليبي

أعراض الإصابة بالرباط الصليبي

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، تشمل أعراض تمزق أو إصابة الرباط الصليبي:-

سماع صوت "فرقعة" في الركبة عند الإصابة.

ألم شديد وتورم سريع بعد الإصابة بساعات قليلة.

صعوبة في تحريك الركبة أو فقدان القدرة على الوقوف بثبات.

الشعور بعدم استقرار المفصل، وكأن الركبة "تنفلت".

مخاطر إهمال علاج الرباط الصليبي

وأضاف البدوي، أن إهمال علاج إصابة الرباط الصليبي قد يؤدي إلى:

عدم استقرار دائم في الركبة.

حدوث تمزقات إضافية في الغضاريف أو الأربطة الأخرى.

التهاب مفصل الركبة المزمن (خشونة مبكرة).

صعوبة في ممارسة الرياضة أو الأنشطة اليومية.

علاج إصابة الرباط الصليبي

وتابع، يعتمد العلاج على شدة الإصابة وحالة المريض، ومن طرق علاج إصابة الرباط الصليبي:-

الراحة وتجنب الأنشطة المجهدة.

وضع الثلج لتخفيف التورم.

تناول مسكنات الألم.

جلسات علاج طبيعي لتقوية العضلات وتحسين حركة المفصل.

يستخدم في حالات التمزق الكامل أو للرياضيين.

يتم استبدال الرباط التالف بأنسجة مأخوذة من المريض نفسه أو من متبرع.

يتبع العملية برنامج تأهيلي طويل يستمر من 6 إلى 9 أشهر.

طرق الوقاية من إصابة الرباط الصليبي

وقال الدكتور أحمد البدوي، أنه للوقاية من هذه الإصابة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تقوية عضلات الفخذ والورك.

ممارسة تمارين التوازن والثبات.

تعلم تقنيات القفز والدوران الصحيحة.

ارتداء الأحذية الرياضية المناسبة.

تجنب الحركات المفاجئة والعنيفة في الأنشطة الرياضية.

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