أعراض خشونة الركبة، وأسباب الإصابة وطرق العلاج والوقاية

أعراض خشونة الركبة، تتسبب في الآلام المزعجة لصاحبها، وخشونة الركبة هي حالة مرضية تؤدي إلى تآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام في مفصل الركبة، مما يؤدي إلى الاحتكاك بين العظام وبعضها البعض وتسبب الألم والالتهاب.

أعراض خشونة الركبة

وتحدث الدكتور محمد السيد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، عن أعراض خشونة الركبة، مشيرا إلى أنها تختلف حسب شدة الحالة، ومن أهم أعراضها ما يلي:

ألم في الركبة

وهو العرض الأكثر شيوعًا، ويحدث عادةً عند الحركة، مثل صعود الدرج أو المشي لمسافات طويلة.

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تصلب في الركبة

ويحدث عادةً عند الاستيقاظ من النوم أو الجلوس لفترة طويلة.

تورم في الركبة

ويحدث بسبب التهاب الغشاء الزلالي المحيط بالمفصل.

أصوات فرقعة أو طقطقة في الركبة

تحدث عند الحركة.

تشوهات في شكل الركبة

مثل الإعوجاج أو التقوس.

في الحالات المتقدمة من خشونة الركبة، قد يفقد المريض القدرة على المشي أو القيام بالأنشطة اليومية العادية.

أسباب خشونة الركبة

وأضاف استشاري جراحة العظام والعمود الفقري أنه يمكن أن يحدث تآكل الغضروف في الركبة لأسباب عديدة، منها:

العمر؛ حيث تزداد احتمالية الإصابة بخشونة الركبة مع تقدم العمر.

زيادة الوزن؛ حيث يؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على مفصل الركبة.

الإصابات الرياضية،؛ مثل الالتواءات والكسور.

العوامل الوراثية؛ حيث قد تلعب العوامل الوراثية دورًا في زيادة خطر الإصابة بخشونة الركبة.

تشخيص خشونة الركبة

وأوضح استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أنه يتم تشخيص خشونة الركبة من خلال الفحص السريري وإجراء بعض الفحوصات، مثل:

الأشعة السينية

تكشف الأشعة السينية عن علامات تلف الغضروف في الركبة.

الموجات فوق الصوتية

تكشف الموجات فوق الصوتية عن التهاب الغشاء الزلالي المحيط بالمفصل.

الرنين المغناطيسي

يوفر الرنين المغناطيسي صورة تفصيلية للمفصل.

خشونة الركبة واسبابها

علاج خشونة الركبة

وأشار استشاري جراحة العظام والعمود الفقري إلى أن علاج خشونة الركبة يعتمد على شدة الحالة، ومن أهم طرق العلاج ما يلي:

العلاج الطبيعي

يساعد العلاج الطبيعي على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتحسين نطاق الحركة.

الأدوية

تستخدم الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات لتخفيف الألم والالتهاب.

الجراحة

قد يلجأ الطبيب إلى الجراحة في الحالات المتقدمة من خشونة الركبة، مثل استبدال مفصل الركبة.

الوقاية من خشونة الركبة

وأكد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري أنه يمكن الوقاية من خشونة الركبة أو تأخير ظهورها من خلال اتباع النصائح التالية:

الحفاظ على وزن صحي

يساعد الحفاظ على وزن صحي على تقليل الضغط على مفصل الركبة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتحسين مرونتها.

تجنب الحركات المتكررة التي تضع ضغطًا على مفصل الركبة.

استخدام أحذية مريحة ومناسبة.