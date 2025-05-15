طريقة عمل سلطة الفتوش، مكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الفتوش، الفتوش من الأطباق اللبنانية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل سلطة الفتوش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من تناولها فى المطاعم بأسعار عالية.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل سلطة الفتوش.

مكونات عمل سلطة الفتوش:-

2 حبة خيار مقطع مكعبات

2 حبة طماطم مقطعة

1 حبة فلفل أخضر مقطع

1 بصلة صغيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 حبة فجل مقطعة شرائح

ربع كوب بقدونس مفروم

ربع كوب نعناع أخضر أو مجفف

1 رغيف خبز عربي مقطع ومقلي أو محمص

ربع كوب دبس رمان (اختياري)

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة سماق

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة الفتوش:-

في وعاء كبير، نخلط جميع الخضروات المقطعة مع البقدونس والنعناع.

في وعاء صغير، نخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح ودبس الرمان والسماق.

نصب خليط التتبيلة فوق الخضار ونقلب بلطف حتى تمتزج المكونات جيدا.

نضيف الخبز المحمص أو المقلي في النهاية حتى لا يذبل، ونقلب مرة أخيرة.

تقدم فورا كمقبلات باردة أو طبق جانبي.

الفتوش طبق صحي ومحبب للجميع، ويمكن تعديله حسب الذوق بإضافة مكونات مثل الجزر أو الملفوف.

طريقة عمل سلطة الفتوش

ولعمل سلطة المكرونة

مكونات عمل سلطة المكرونة والتونة:-

2 كوب مكرونة (أي نوع تفضلينه، مثل الفوسيلي أو البينا)

علبة تونة (مصفاة من الزيت أو الماء)

نصف كوب ذرة صفراء

نصف كوب فلفل رومي ملون (أحمر وأصفر وأخضر)، مقطع مكعبات

ربع كوب زيتون أسود أو أخضر، شرائح

1 حبة خيار، مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي (اختياري لتخفيف المايونيز)

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة المكرونة والتونة:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها واغسليها بالماء البارد لإيقاف عملية الطهي.

في وعاء كبير، ضعي المكرونة المسلوقة، وأضيفي إليها التونة المفتتة.

أضيفي الذرة، الفلفل الرومي، الزيتون، والخيار.

في وعاء صغير، امزجي المايونيز مع الزبادي (إذا استخدمتيه) وعصير الليمون، ورشة ملح وفلفل.

اسكبي الصوص فوق المكونات وقلبي جيدًا حتى تتجانس.

ضعي السلطة في الثلاجة لمدة 15-30 دقيقة قبل التقديم لتصبح أكثر نكهة وانتعاشا.

يمكنك إضافة القليل من البقدونس المفروم أو الجرجير لمزيد من النكهة.

يمكن استبدال الزبادي بكريمة طبخ خفيفة أو ترك المايونيز فقط حسب الرغبة.

هذه السلطة تقدم باردة، وهي مثالية للنزهات أو اللانش بوكس.

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