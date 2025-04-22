طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة، خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل سلطة المكرونة والتونة، سلطة المكرونة من الأطباق الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، لمذاقها المميز، وتقدم كوجبة خفيفة.

وطريقة عمل سلطة المكرونة والتونة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها بالإضافة المختلفة من اللحوم والخضروات حسب الرغبة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل سلطة المكرونة والتونة.

مكونات عمل سلطة المكرونة والتونة:-

2 كوب مكرونة (أي نوع تفضلينه، مثل الفوسيلي أو البِنَّا)

علبة تونة (مصفاة من الزيت أو الماء)

نصف كوب ذرة صفراء

نصف كوب فلفل رومي ملون (أحمر وأصفر وأخضر)، مقطع مكعبات

ربع كوب زيتون أسود أو أخضر، شرائح

1 حبة خيار، مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي (اختياري لتخفيف المايونيز)

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة المكرونة والتونة:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها واغسليها بالماء البارد لإيقاف عملية الطهي.

في وعاء كبير، ضعي المكرونة المسلوقة، وأضيفي إليها التونة المفتتة.

أضيفي الذرة، الفلفل الرومي، الزيتون، والخيار.

في وعاء صغير، امزجي المايونيز مع الزبادي (إذا استخدمتيه) وعصير الليمون، ورشة ملح وفلفل.

اسكبي الصوص فوق المكونات وقلبي جيدًا حتى تتجانس.

ضعي السلطة في الثلاجة لمدة 15-30 دقيقة قبل التقديم لتصبح أكثر نكهة وانتعاشًا.

يمكنك إضافة القليل من البقدونس المفروم أو الجرجير لمزيد من النكهة.

يمكن استبدال الزبادي بكريمة طبخ خفيفة أو ترك المايونيز فقط حسب الرغبة.

هذه السلطة تُقدّم باردة، وهي مثالية للنزهات أو صناديق الغداء.

طريقة عمل سلطة المكرونة والتونة

فوائد التونة للصحة

والتونة من الأسماك الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز ولها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد التونة:-

غنية بالبروتين عالي الجودة، والذي يُعد ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة.

كما أن البروتين الموجود في التونة يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

تتميز التونة أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي دهون مفيدة تُساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين D، فيتامين B12، السيلينيوم، والحديد.

يُساعد فيتامين B12 على دعم صحة الجهاز العصبي، بينما يُعد السيلينيوم من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

ولا تقتصر فوائد التونة على الجسم فقط، بل تمتد أيضًا إلى دعم الصحة النفسية، إذ يُعتقد أن الأوميجا 3 تُساهم في تحسين المزاج، والتقليل من أعراض الاكتئاب والقلق، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأسماك.

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