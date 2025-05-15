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لقاء التتويج، موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة في الدوري
برشلونة في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفا على إسبانيول في الديربي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

موعد مباراة إسبانيول أمام برشلونة في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة إسبانيول ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 82 نقطة، بعد انتصاره في الكلاسيكو على ريال مدريد بالجولة الماضية.

ويأتي إسبانيول في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.

وأجل ريال مدريد تتويج برشلونة باللقب، حيث تغلب على ريال مايوركا بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة للقاء، وكان بإمكان البارسا حسم اللقب حال تعثر النادي الملكي في مباراته مساء الأربعاء.

وحال فوز برشلونة اليوم أمام إسبانيول سيتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

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