برشلونة يسعى الليلة لحسم لقب الليجا رسميا أمام إسبانيول

يلتقي برشلونة، اليوم الخميس، مع نظيره إسبانيول في الديربي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وحال فوزنادي برشلونة في لقاء اليوم أمام إسبانيول سيتوج رسميًّا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.



ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 82 نقطة، بعد انتصاره في الكلاسيكو على ريال مدريد بالجولة الماضية، ويأتي إسبانيول في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.



وأجل ريال مدريد تتويج برشلونة باللقب، حيث تغلب على ريال مايوركا بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة للقاء، وكان بإمكان البارسا حسم اللقب حال تعثر النادي الملكي في مباراة الأربعاء.

وعلى صعيد متصل أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا بشأن الحالة الصحية لأحد لاعبيه، وخضوعه لعملية جراحية.

فيران توريس

وأوضح برشلونة في بيانه الرسمي، خضوع مهاجم الفريق الأول، فيران توريس لعملية جراحية ناجحة.

وقال برشلونة في بيانه: "خضع لاعب الفريق الأول فيران توريس لعملية جراحية ناجحة الليلة الماضية لاستئصال الزائدة الدودية".



وأضاف النادي: "أجرى العملية الدكتوران كوروليو وبوراس في مستشفى برشلونة، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ستجبره هذه الجراحة على عدم اللعب لنهاية الموسم، حيث تنتهي منافسات الدوري الإسباني بعد 10 أيام.

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