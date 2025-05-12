سيناريوهات تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالجولة الـ36 من الليجا

يسعى برشلونة للتتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا ثقيلا على إسبانيول، في ديربي كتالونيا، الخميس المقبل، في الجولة 36 من الليجا.

ويحتاج برشلونة للفوز فقط أو تعثر ريال مدريد في مباراته أمام ضيفه ريال مايوركا، بعد غد الأربعاء، للتتويج رسميا بلقب الدوري الاسباني، للمرة 28، والثانية له خلال آخر 6 مواسم.

واقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه 4-3 على غريمه ريال مدريد، أمس الأحد، حيث كان هذا هو رابع انتصار في الكلاسيكو هذا الموسم.

وتفتتح مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الاسباني غدا الثلاثاء، حينما يلتقي بلد الوليد مع جيرونا، وريال سوسييداد مع سيلتا فيجو، وإشبيلية مع لاس بالماس.

وتستكمل منافسات الجولة، بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي ألافيس مع فالنسيا، وفياريال ضد ليجانيس، بالإضافة لريال مدريد أمام مايوركا.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الخميس، حين يلعب أوساسونا مع أتلتيكو مدريد، ورايو فاليكانو أمام ريال بيتيس، وخيتافي مع بيلباو، بالإضافة لمباراة إسبانيول مع برشلونة.

ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد قبل ثلاث جولات من خط النهاية.

ترتيب الدوري الإسباني



1- برشلونة 82 نقطة

2- ريال مدريد 75 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 64 نقطة

5- فياريال 61 نقطة

6- ريال بيتيس 58 نقطة

7- سيلتا فيجو 49 نقطة

8- رايو فاليكانو 47 نقطة

9- ريال مايوركا 47 نقطة

10- أوساسونا 45 نقطة

11- فالنسيا 45 نقطة

12- ريال سوسييداد 43 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- إسبانيول 39 نقطة

15- إشبيلية 38 نقطة

16- جيرونا 38 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

18- ليجانيس 34 نقطة

19- لاس بالماس 32 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

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