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رياضة

مباراة برشلونة وإسبانيول مهددة باللعب بدون جمهور

برشلونة وإسبانيول،
برشلونة وإسبانيول، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن مباراة فريق برشلونة أمام جاره إسبانيول في الليجا، مهددة باللعب بدون جمهور.

أحداث مباراة بيتيس وإسبانيول 

يأتي ذلك بعد أحداث مباراة ريال بيتيس وإسبانيول، أمس الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس بهدفين لهدف، وشهدت المباراة إلقاء جماهير اسبانيول 3 ولاعات تجاه حارس مرمى بيتيس، ليقرر الحكم إيقاف المباراة، ويؤكد أنها لن تُستأنف حتى تتوقف هذه الأحداث.

مباراة إسبانيول ضد برشلونة مهددة باللعب بدون جماهير 

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مباراة إسبانيول أمام برشلونة مهددة باللعب بدون جماهير بسبب حادثة مماثلة وقعت في وقت سابق من الموسم الجاري، وتحديدًا أكتوبر الماضي، عندما فاز فياريال على إسبانيول بنتيجة 2-1، وتم إلقاء زجاجة على حكم المباراة أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس وارتطمت بصدره.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جمهور إسبانيول عُوقب وقتها بالإيقاف ومُنع من حضور مباراة وحيدة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمه 3000 يورو، ما يعني أن الغرامة كانت بمثابة تحذير بأنه في حال تكرار مخالفات مماثلة هذا الموسم، فسيتم إغلاق الملعب وتنفيذ العقوبة.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، يوم 15 مايو المقبل، في الجولة 36 للدوري الإسباني.

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برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني الليجا بيتيس

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