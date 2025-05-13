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لقاء التتويج، موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة إسبانيول
موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني

 يسعى برشلونة للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني- الليجا، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول، الخميس المقبل، في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2024-2025.

 

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 

 موعد مباراة إسبانيول أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 هو الخميس 15 مايو 2025 على ملعب RCDE.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيول وبرشلونة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني

 تبث مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إسبانيول ضد برشلونة عبر قناة beIN Sports 1.


ويحتاج فريق برشلونة للفوز فقط أو تعثر ريال مدريد في مباراته أمام ضيفه ريال مايوركا، غدًا الأربعاء، للتتويج رسميا بلقب الدوري، للمرة 28، والثانية له خلال آخر 6 مواسم.

 

واقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد فوزه 4-3 على غريمه ريال مدريد، الأحد الماضي، حيث كان هذا هو رابع انتصار في الكلاسيكو هذا الموسم.



في المقابل، يدخل إسبانيول، اللقاء، بحثا عن تحقيق انتصاره الأول بعد 3 هزائم متتالية بالليجا، في محاولة لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل إسبانيول، المركز 14 برصيد 39 نقطة، ولا يزال شبح الهبوط يطارده، فهو يبتعد بفارق 5 نقاط فقط أمام ليجانيس صاحب المركز 18.

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