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الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

الموعد والقناة الناقلة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الليجا

ديربي كتالونيا، يستضيف برشلونة نظيره إسبانيول، اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني موسم 2024-2025.


 

ويستأنف فريق برشلونة مشواره في الليجا، اليوم الأحد بمواجهة الديربي الكتالوني أمام إسبانيول بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الماضية على ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0 في ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول


تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول


تذاع مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا عبر قناة beIN sports HD 3.

ترتيب برشلونة وإسبانيول

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

ويحتل إسبانيول المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط فقط.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن غياب جديد يضرب صفوف فريق برشلونة قبل مواجهة الديربي ضد إسبانيول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الليجا.

 

وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إريك جارسيا غاب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة إسبانيول بيومين فقط، وأنه سيغيب بشكل رسمي عن تلك المباراة.

وتابعت الصحيفة، بأن هانز فليك كان يريد إجراء بعض المداورات في التشكيل ضد إسبانيول، وأن وجود إريك جارسيا كان سيمنحه بعض الحرية لإجراء ذلك في الوسط أو الدفاع.

 

وأكدت صحيفة آس، أن إريك جارسيا حاليًّا يعمل على التواجد في مباراة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا أو ريال سوسيداد في الليجا قبل التوقف الدولي.

وتواجد إريك جارسيا في مواجهة النجم الأحمر سيكون أمر صعب، إلا أن الهدف هو مشاركته في مباراة ريال سوسيداد، ليكون قد تعافى بشكل كامل من الإصابة.

وكان إريك قد تعرض للإصابة قبل مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد.

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