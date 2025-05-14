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رياضة

تصريحات رسمية من برشلونة تحسم مستقبل لامين يامال

يامال
يامال

حسم المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو، مصير مستقبل النجم الإسباني لامين يامال مع البارسا.

مصير لامين يامال 

وقال مدير برشلونة ديكو في تصريحات صحفية: "لن تكون هناك مشاكل بشأن العقد الجديد لامين يامال". 

ويأتي ذلك بعد ما تردد وجود مشاكل إدارية قد تمنع البارسا من توقيع عقد مع اللاعب بعد أن يتم سن 18 عاما.

ومن جهة أخرى كشفت تقارير عالمية أن مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، منفتحين لضم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة.

ويعد داني أولمو واحدًا من أفضل المواهب الإسبانية الشابة ضمن كرة القدم الأوروبية.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب يعود إلى قدرته على تعزيز منظومة خط الوسط الهجومي للفريق، كما يمكنه تقديم مرونة تكتيكية.

وفقًا للتقارير الإخبارية الإسبانية، فإن أولمو يفضل البقاء ضمن صفوف برشلونة ويميل لتعزيز مسيرته الرياضية مع الفريق الكتالوني. 

وانضم أولمو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل بداية الموسم الماضي قادما من لايبزيج الألماني مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

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