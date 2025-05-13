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رياضة

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

داني اولمر،فيتو
داني اولمر،فيتو

كشفت تقارير عالمية أن مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا، منفتحين لضم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة.

ويعد داني أولمو واحدًا من أفضل المواهب الإسبانية الشابة ضمن كرة القدم الأوروبية.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب يعود إلى قدرته على تعزيز منظومة خط الوسط الهجومي للفريق، كما يمكنه تقديم مرونة تكتيكية.

 

وفقًا للتقارير الإخبارية الإسبانية، فإن أولمو يفضل البقاء ضمن صفوف برشلونة ويميل لتعزيز مسيرته الرياضية مع الفريق الكتالوني. 

وانضم أولمو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل بداية الموسم الماضي قادما من لايبزيج الألماني مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

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