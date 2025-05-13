مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

كشفت تقارير عالمية أن مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا، منفتحين لضم الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة.

ويعد داني أولمو واحدًا من أفضل المواهب الإسبانية الشابة ضمن كرة القدم الأوروبية.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام مانشستر سيتي باللاعب يعود إلى قدرته على تعزيز منظومة خط الوسط الهجومي للفريق، كما يمكنه تقديم مرونة تكتيكية.

وفقًا للتقارير الإخبارية الإسبانية، فإن أولمو يفضل البقاء ضمن صفوف برشلونة ويميل لتعزيز مسيرته الرياضية مع الفريق الكتالوني.

وانضم أولمو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي قبل بداية الموسم الماضي قادما من لايبزيج الألماني مقابل 55 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.