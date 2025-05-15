رابطة الأندية تدعو رؤساء الأندية لاجتماع لمناقشة مقترحات الموسم المقبل

وجهت رابطة الأندية المصرية المحترفة، دعوة رسمية لرؤساء أندية القسم الأول، لحضور اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، الأحد المقبل بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، من أجل مناقشة مقترحات شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل

موعد اجتماع الرابطة مع رؤساء الأندية

يتشرف مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بدعوة السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع يوم الأحد الموافق 18 /5 /2025م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بأحد فنادق وسط القاهرة.. وذلك لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري الممتاز (دوري Nile) الموسم الجديد 2025 /2026م، مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية بما يحقق الصالح العام لجميع الأندية.

هاني أبو ريدة، فيتو

أبو ريدة يجتمع مع الأندية الثلاثاء المقبل

كان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وجه الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل ٢٥-٢٠٢٦ وتحديد شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها.

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