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رياضة

أبو ريدة يرفع معنويات منتخب الشباب في التدريب الختامي لمواجهة زامبيا

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، في رد فعل سريع للكلمات الحماسية التي خص بها المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو الفيفا لاعبي منتخب الشباب تحت 20 سنة، جاء التدريب الختامي اليوم وسط معنويات عالية ووضح عليهم الإصرار والعزيمة والرغبة الحقيقة فى إسعاد الجماهير خلال لقائهم المرتقب أمام زامبيا الساعة التاسعة مساء غد السبت في الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في ضيافة مصر والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

أبو ريدة يعقد جلسة مع لاعبي منتخب الشباب

وحرص هاني أبوريدة على التواجد في معسكر المنتخب في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأدى صلاة الجمعة مع اللاعبين والجهاز الفني وعقد معهم بعد ذلك اجتماعًا كان له أثر إيجابي ظهر عليهم في التدريبات التي شهدت تركيزًا وجدية وثقة من كل اللاعبين.

مران منتخب الشباب، فيتو
مران منتخب الشباب، فيتو

اللاعبون يتعاهدون على تخطي عقبة زامبيا

وتعاهد اللاعبون فى لقاء عقدوه مع بعضهم عقب جلستهم مع هاني أبو ريدة على ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة مجلس الإدارة والجماهير وتحقيق أحلام المصريين واعتبروا مباراتهم مع زامبيا بمثابة بطولة خاصة فى رحلة البحث عن استعادة الصدارة.

 

أسامة نبيه يحذر اللاعبين من الثقة الزائدة

وعلى هامش التدريب حذر الكابتن أسامه نبيه المدير الفني للمنتخب من الثقة الزائدة وطالبهم الالتزام الكامل بالتعليمات والتماسك والترابط والقتال من أجل الحفاظ على حظوظهم في تحقيق الحلم المزدوج بالتأهل للمونديال والمنافسة بقوة على إحراز اللقب خاصة وأن البطولة على أرضهم ووسط جماهيرهم.

 

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة زامبيا

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى وله 3 نقاط بعد سيراليون المتصدر وله 4 نقاط ويتساوى جنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث في رصيد النقاط مع الفراعنة ولكن منتخب مصر يتفوق بالمواجهات المباشرة حيث حقق الفوز على منتخب الأولاد في الجولة الأولى بالافتتاح بهدف نظيف.

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