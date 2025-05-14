الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بتروجيت بدون راحة (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

استئنف فريق بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بتروجيت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للسماوي منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بعد خوض مواجهة الزمالك أمس الثلاثاء. 

 

 

موعد مباراة بيراميدز وبتروجت
 

ويلتقي فريقا بتروجيت وبيراميدز يوم السبت القادم 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.


مباراة بيراميدز ضد الزمالك 


وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف فوز بيراميدز بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

 

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري 

ترتيب الدوري المصري، وواصل النادي الأهلي تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل.

وفاز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي، كما فاز بيراميدز أمام الزمالك 1-0 بهدف إبراهيم عادل في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري لمجموعة التتويج.

 

نتائج الجولة السادسة لمجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري

فاركو 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي 

الزمالك 0-1 بيراميدز

حرس الحدود 1-1 البنك الأهلي 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

 

1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة

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