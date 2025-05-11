الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

فيستون مايلي مهاجم
فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات “المجموعة الأولى” في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك 

إيقاف محمد عادل عبد الرحمن علي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو وبتروجيت 

إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي وبيراميدز 

إيقاف فيستون مايلي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك مباراة فاركو وبتروجيت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيراميدز الكونغولي فيستون مايلي

مواد متعلقة

رابطة الأندية: نترقب قرار لجنة التظلمات ولم ندل بأي تصريحات بشأن أزمة 3 نقاط القمة

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

رابطة الأندية توقع عقوبات على مدرب الزمالك ومدلك بيراميدز

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

لامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يتسبب الزمالك في خسارة بيراميدز لقبين هذا الموسم؟

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

المزيد
الجريدة الرسمية