خطوات تحضير البشرة قبل وضع المكياج وباستخدام المواد الطبيعية

تحضير البشرة، هو المرحلة الأهم والأساسية قبل وضع أي نوع من المكياج، فهو لا يضمن فقط ثبات المكياج لأطول فترة ممكنة، بل يحافظ أيضًا على صحة البشرة ويحميها من الآثار الضارة للمواد التجميلية.

ومن خلال الاعتماد على المواد الطبيعية، يمكن الحصول على بشرة ناعمة، مرطبة، وخالية من العيوب دون تعريضها للكيماويات القاسية.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن تحضير البشرة باستخدام المواد الطبيعية لا يقتصر فقط على الحفاظ على صحتها، بل يمنحك أيضًا مكياجًا أكثر تألقًا وثباتًا.



خطوات تحضير البشرة قبل وضع المكياج

خطوات قبل الماكياج

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، بالتفصيل خطوات تحضير البشرة باستخدام مكونات طبيعية سهلة ومتوفرة.



أولًا: تنظيف البشرة بعمق

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تنظيف البشرة للتخلص من الأوساخ، الزيوت، وآثار العرق المتراكمة، والتي قد تتسبب في انسداد المسام وظهور الحبوب.

وصفة طبيعية للتنظيف:

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع بضع قطرات من عصير الليمون وادهني بها وجهك بلطف بحركات دائرية، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

العسل مضاد للبكتيريا ومرطب، بينما يعمل الليمون على تطهير البشرة وتفتيحها.

ثانيًا: تقشير البشرة

التقشير يساعد في إزالة الخلايا الميتة التي تعيق امتصاص المكياج وتمنع البشرة من الظهور بمظهر ناعم ومشرق.

مقشر طبيعي:

امزجي ملعقة من السكر البني مع ملعقة من زيت الزيتون، ودلكي البشرة بلطف لمدة دقيقتين.

السكر يزيل الخلايا الميتة والزيت يغذي البشرة ويمنحها نعومة فورية.

ثالثًا: استخدام البخار لفتح المسام

البخار الطبيعي يساعد على فتح المسام وتفريغ الشوائب المتراكمة بداخلها، مما يسهل امتصاص باقي المواد المرطبة أو المغذية.

طريقة البخار:

ضعي ماء مغلي في وعاء، وأضيفي إليه أعشابًا مهدئة مثل البابونج أو النعناع، ثم قربي وجهك من البخار لمدة 5 إلى 7 دقائق مع تغطية الرأس بمنشفة.

البابونج يعمل كمضاد للالتهابات، ويهدئ البشرة الحساسة.

رابعًا: التونر الطبيعي لتوازن البشرة

بعد تنظيف الوجه، من الضروري استخدام تونر طبيعي لغلق المسام المفتوحة واستعادة توازن البشرة.

تونر طبيعي فعال:

امزجي ماء الورد مع القليل من خل التفاح بنسبة 2:1، وضعيه على الوجه باستخدام قطعة قطنية.

ماء الورد يهدئ البشرة، وخل التفاح يساعد على توازن الحموضة ويقلل من الالتهابات.

خامسًا: ترطيب البشرة بعمق

الترطيب هو المفتاح لبشرة ناعمة، مشدودة وخالية من القشور، ما يسهل توزيع المكياج بشكل مثالي.

مرطب طبيعي:

زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو من أفضل الزيوت لترطيب البشرة. ضعي كمية صغيرة ووزعيها بلطف.

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، وزيت اللوز غني بفيتامين E المغذي.

سادسًا: استخدام ماسك مغذي قبل المكياج

الماسكات الطبيعية تمنح البشرة دفعة من النضارة والتغذية وتعيد لها الحيوية قبل تطبيق المكياج.

ماسك طبيعي:

اخلطي ملعقة من الزبادي الطبيعي مع نصف ملعقة من الكركم وملعقة من العسل، ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الزبادي ينعم البشرة، والعسل يرطب، والكركم يمنح إشراقًا طبيعيًا ويقلل من الالتهابات.

تحضير البشرة للمكياج

سابعًا: تدليك الوجه لتحفيز الدورة الدموية

قبل وضع المكياج، ينصح بتدليك الوجه بلطف لمدة دقيقتين باستخدام أطراف الأصابع أو باستخدام حجر الجيد رولر لتحفيز الدورة الدموية وجعل الوجه مشرقًا ومشدودًا.

زيوت مثالية للتدليك:

زيت الأرغان أو زيت الورد يعتبران من أفضل الزيوت لتدليك الوجه.

ثامنًا: تحضير الشفاه

لا تكتمل إطلالة المكياج دون شفاه ناعمة وخالية من التشققات.

تقشير الشفاه:

امزجي السكر والعسل وافركي بهما الشفاه بلطف.

ترطيب الشفاه:

ضعي طبقة من زيت جوز الهند أو زبدة الشيا لتغذيتها وحمايتها من الجفاف.

تاسعًا: استخدام برايمر طبيعي

الخطوة الأخيرة قبل تطبيق المكياج هي استخدام مادة تعمل كبرايمر طبيعي للمساعدة في تثبيت المكياج وتقليل اللمعان.

برايمر طبيعي:

جل الألوفيرا (الصبار) النقي يُعد من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل كبرايمر. طبقي طبقة خفيفة منه على كامل الوجه واتركيه ليجف.

يساعد الألوفيرا على تلطيف البشرة وتقليل الاحمرار، ويمنحها سطحًا ناعمًا يساعد على توزيع المكياج بسهولة.

بالمواظبة على هذه الخطوات قبل كل مرة تضعين فيها المكياج، ستلاحظين فرقًا واضحًا في إشراقة بشرتك وملمسها. والأهم من ذلك، أنك تقدمين لبشرتك العناية التي تستحقها دون تعريضها للمواد الكيماوية أو المنتجات الصناعية التي قد تضر بها على المدى البعيد.



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