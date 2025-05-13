إعلام عبري: غارة إسرائيلية تستهدف محمد السنوار وحديثه عن اغتياله

زعم موقع "واللا" العبري أن جيش الاحتلال استهدف، اليوم الثلاثاء، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد السنوار، في هجوم شنته قواته على المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس

وادعي الإعلام العبري، أن جيش الاحتلال استهدف عناصر من حماس تواجدوا في موقع قيادة تحت المستشفى الأوروبي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "إسرائيل لا تعرف حتى اللحظة ما إذا كان اغتيال السنوار قد نجح، وتقدر أن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن معرفة نتائج الهجوم".

اغتيال محمد السنوار

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمني قوله إنه "من المبكر تأكيد اغتيال محمد السنوار، لكن التقديرات تشير إلى أن فرص نجاته من الهجوم ضئيلة للغاية".

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