محافظ أسيوط يتابع انتظام العمل وجودة الخدمات بالديوان العام (صور)

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في جولة ميدانية عددًا من إدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام الأداء الإداري وتكامل الجهود بين الوحدات المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، رافقه خلال الجولة خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

واستهل محافظ أسيوط جولته بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز توثيق الميكروفيلم التابع له، حيث اطلع على آليات جمع البيانات وتحليلها، والدور الذي يؤديه المركز في حفظ وتحديث المعلومات بشكل مستمر، بما يدعم صناع القرار في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به المركز في دعم منظومة اتخاذ القرار وتوفير المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب.

كما شملت الجولة تفقد مكتبة ديوان عام محافظة أسيوط، حيث اطلع على محتواها من الكتب والمراجع التي تخدم موظفي الإدارات المختلفة، والوحدات المحلية، والباحثين، وطلبة الجامعات. ووجه المحافظ بأهمية تطوير المكتبة وتحديث محتواها من الكتب والدوريات العلمية، لتكون مرجعًا معرفيًا يعزز قدرات العاملين ويدعم احتياجاتهم الفنية والإدارية.

واختتم المحافظ جولته بزيارة إدارة شؤون البيئة، حيث تابع سير العمل ومراجعة مدى التزام المشروعات والمنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المطلوبة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل كما اطلع على جهود الإدارة في المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البيئية.

وخلال جولته، أكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على التواصل المباشر مع الموظفين والاستماع إلى مقترحاتهم ومعالجة التحديات التي تواجه العمل، مشددًا على أهمية الانضباط والالتزام الوظيفي كعنصر أساسي لتحسين الأداء وخدمة المواطنين بكفاءة.

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