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تعليم أسيوط: انتظام الدراسة حتى نهاية العام (صور)

وكيل تعليم أسيوط
وكيل تعليم أسيوط يتفقد المدارس، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة حتى نهاية العام الدراسي 2024 /2025، وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بحضور الطلاب، ومتابعة مستواهم التحصيلي من خلال أداء الواجبات والتقييمات الأسبوعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس وتفعيل الأنشطة ومجموعات التقوية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف التعليم أولوية قصوى في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للمدارس في القرى والمراكز، والتأكد من توافر بيئة تعليمية آمنة وسليمة، والالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام العام الدراسي.

 

 

وأوضح المحافظ أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط نسقت جولة ميدانية لمحمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة بعدد من مدارس إدارة أبوتيج التعليمية، رافقه خلالها محمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومحمد العجان وكيل الإدارة وتضمنت الجولة تفقد عدد من مدارس قرية النخيلة، منها: مدرسة الشيخ عبد الحفيظ القرني الابتدائية، ومدرسة الشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية بنين، ومدرسة محمد يونس القاضي الإعدادية بنات، ومدرستي فاطمة الزهراء الثانوية والإعدادية بنات وشملت الجولة مراجعة دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والانصراف، وكراسات الواجبات والتقييمات، إضافة إلى متابعة نسب الحضور والغياب، والاطمئنان على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

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 كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على أهمية النظافة العامة داخل المدارس، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

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