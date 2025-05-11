النيابة الإدارية تقدم عرضا توضيحيا لبوابتها الرقمية

شهد المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد عرضًا توضيحيًا للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار/ محمود حمدي – عضو الوحدة، والمستشار/ أحمد عبد الظاهر – عضو مركز المعلومات والتحليل الإحصائي، والمهندس/ محمد هلال – مدير عام قواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أشرف الصناديلي – رئيس مجلس إدارة شركة "Cloud4Rain"، والمهندس/ محمد ناجي – مدير مشروعات النيابة الإدارية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ إبراهيم حسان – مدير مشروع تطوير البوابة الرقمية للنيابة الإدارية بالشركة.

وحدة التحول الرقمي خلال الاجتماع باستعراض شامل للبوابة الرقمية

قامت وحدة التحول الرقمي خلال الاجتماع باستعراض شامل للبوابة الرقمية للنيابة الإدارية المزمع إطلاقها قريبًا، ضمن رؤية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل وتوفير منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين عبر ما توفره البوابة الرقمية من خدمات متنوعة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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