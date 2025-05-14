النيابة الإدارية تفتتح فرعا جديدا للهيئة بمدينة أسيوط الجديدة

قام المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء دكتور هشام أبو النصر - محافظ أسيوط، بافتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن - وكيل الإدارة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار هيثم علي - عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات.

قيادات ومديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة

وقد كان في استقبال الحضور قيادات ومديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار باهي الدين علي حسن - مدير المكتب الفني بأسيوط، والمستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير فرع الدعوى التأديبية ورئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الله – رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، الدكتور جمال بدر الدين – نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب والتعليم، الدكتور محمود عبد العليم – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور دويب صابر – عميد كلية الحقوق بالجامعة، ولفيفُ من المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام المستشار باهي الدين علي حسن - مدير المكتب الفني بأسيوط، والمستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير فرع الدعوى التأديبية ورئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمحافظة، بتقديم الدروع والهدايا التذكاريّة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحافظ أسيوط وقيادات النيابة الإدارية والمحافظة.

وقام المستشار محمود حمدي – عضو وحدة التحول الرقمي، بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول تجهيز النيابة بمنظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة والتي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، من خلال ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر ٢٠٣٠.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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