الأربعاء 14 مايو 2025
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الإدارة الصحية تتابع مركز طبي 14 بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية

الدكتورة هدى مصطفى
الدكتورة هدى مصطفى ناجى

 أجرت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة زيارة مركز طبى الحى ١٤، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحه بالشرقيه بالمرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

متابعة المستلزمات بدولاب الطوارئ

تابعت مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان   بالمرور على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة وتوجهت بعد ذلك للصيدلية وتم فحص التذاكر ووجد بأنها مستكمله.

كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانة الدورية 

كما تابعت أيضا خدمات عيادة الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانة الدورية فى حال وجود أعطال، وتفقدت غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز وتم فحص بعض الملفات وتم التنبيه بتحرى الدقه فى كتابة الفحص الشامل واستكمال الإمضاءات ثلاثية.

تطبيق سياسات مكافحة العدوى

 وكنا تم المرور أيضا على عيادة تنظيم الأسرة وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى وسياسات السلامة والصحة المهنية وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

مديرة صحة العاشر تتابع انتظام سير العمل بالمراكز الطبية

معالجة القضايا السلبية بالمركز

وفي نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومدير المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمدير المركز والفريق الطبى بالمركز

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير ادارة صحة العاشرمن رمضان الفريق الاشرافى بالادارة مركز طبي الحى الحى 14 الخدمات الصحية المقدمة الدكتور هانى جميعة وكبل وارة الصحة بمحافظة الشرقية

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