ساخرون، حكاوى زمان.. محمود السعدني جدنا خوفو ووراثة الهرم.. وعمل الفنانين على طريقة عمال التراحيل
فى مجلة صباح الخير الأسبوعية نوفمبر عام 1966 كتب الكاتب الساخر محمود السعدنى -ولد فى 20 نوفمبر عام 1927، ورحل عام- 2010 مقالًا ينتقد فيه صراع أبناء الفنانين والمشاهير على الميراث الفنى لآبائهم حتى يصل الأمر إلى المحاكم يقول فيه: إذا كان في شرع دين الإسلام أن الابن يرث أباه فى المال والعقار والأملاك، فليس فى شرع أى دين ولا أى ملة أن يرث الابن عملًا فنيًا أو أثريًا أو تاريخيًا..
لأن هذه الأشياء جميعًا تخص التاريخ وتخص الشعب كله ولا تخص فردًا واحدًا من أبناء أو ورثة الفقيد الراحل. وإلا فأفتونى يا خلق لو أن حفيد جدنا خوفو أو خفرع أو منقرع كان لا يزال على قيد الحياة فهل من حقه أن يرث الهرم، وأن يجمع آخر النهار إيراد الفرجة على هرم جده، وأفتونى لو أن ابنة السلطان حسن الأكبر ظهرت فجأة وطلبت حقها في جامع السلطان حسن وأغلقت باب الجامع على جميع الناس وفتحت بابه لأصحابها وأحبائها، ماذا لو حدث ذلك؟
وتساءل السعدنى في مقاله: هل يمكن أن يحدث هذا؟ لا على الإطلاق، ولكن شيئًا من هذا يحدث الآن. مسرح الريحانى الذى كان يملكه بديع خيرى وهذا حقه لأنه هو الذى أنشأه ونفخ فيه الروح برواياته ووقته الأصيل.. لكن بديع خيرى مات وترك المسرح ليرثه أبناؤه أبناء المسرح وليس أبناء بديع لأنه ليس من المعقول أن يعمل فى المسرح ممثلون بطريقة عمال التراحيل، أى يعملون شتاءً وينامون صيفًا بنظام المواسم.
وأضاف السعدني: من حق بديع خيرى جزء من حقوق التأليف، لكن الإيراد كله وكل ليلة، أو أن يهيمن ورثته على اختيار نوعيات الأعمال الفنية التى تقدم على خشبته، هذا هو الشيء الذى أنا ضده وأرفضه، وأطالب بتغييره، وإلا فأين حقوق الممثلين محمد شوقى وعدلى كاسب والست أمينة رزق وغيرهم؟
وهناك حل أعتقد أنه الحل الأوفق وهو أن تستولى مؤسسة المسرح على مسرح الريحانى ليحل محل المسرح الكوميدى لأنه المكان الوحيد الذى ينبغى أن يتألق عليه ويزدهر فن الكوميديا.
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