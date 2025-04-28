ساخرون، حكاوي زمان.. ذكريات السعدنى عن الانتخابات والدجالين وأبطال راحت عليهم من زمان
في مجلة صباح الخير عام 1968 كتب الكاتب الساخر محمود السعدنى مقالا بعنوان “ذكريات انتخابية كانت فى البرلمان أو فى نقابة الصحفيين”، قال فيه: معركة الانتخابات لا مفر منها، فالانتخابات مطلوبة دائمًا ومرغوبة فى أي وقت، وهى وسيلة للكشف عن قيادات جديدة، وطريقة للتعبير باختيار وحرية عن رأى الناس، وخاصة الناس البسطاء، وهى السكة الوحيدة التى من المفترض أن تنقل السلطة من الشلل والأعيان ومراكز القوى وأصحاب الأموال إلى الشعب، ومجلس الأمة - الشعب - هو المجلس الذى يضم ممثلى الشعب.
كل ذلك مفهوم ولا يوجد أي خلاف حوله على الإطلاق، لكنى أريد أن أحذر الناس الطيبين البسطاء من بعض الذين كانوا فى السلطة يوما ما، فلما خرجوا إلى الشارع انقلبوا ديمقراطيين ودعاة حرية.
وأريد أن أحذرهم أيضًا من هؤلاء الذين كانوا يوما على رأس منظمات هيئة التحرير والاتحاد القومى، فلما انطلقت مصر إلى طريق الاشتراكية انضموا إليها، وفي طريق تذويب الفوارق بين الطبقات انقلبوا إلى أعداء للمنظمات الجماهيرية وللاتحاد الاشتراكى على وجه الخصوص..
وأريد أن أحذرهم أيضًا من بعض الدجالين الذين سيسبغون على أنفسهم بطولة وألقابا من نوع بطل 23 يوليو، بطل مارس 54، بطل نوفمبر 1954 إلى آخر هذه البطولات المزعومة، فالحقيقة أنه لا بطل هناك إلا جمال عبد الناصر هو وحده بطل ثورة يوليو وبطل مارس وبطل كل الشهور والأيام منذ ليلة الثورة فى عام 1952 حتى الآن..
وثورة جماهير الشعب التى حدثت وخرجت إلى الشوارع يومى 9،10 يونيو شطبت من سجل تاريخنا كل الأيام القديمة، فأصبحنا جميعا أبناء هذين اليومين.. يوم التنحى ويوم قلنا له إبق معنا أنت السد الواقى لمُنى الشعب.
فلا فضل الآن لمصرى على مصرى إلا بالعمل الثورى وإذابة الفوارق بين الطبقات والإستعداد بالتضحية بالدم في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار وأعوانه، وصيانة العرض ودفع البلاد قدما للوصول إلى مستوى العصر الذى نعيش فيه، أما هذه العينات من الأبطال فهم مثل أبطال كرة القدم راحت عليهم من زمان.
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