رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام فاركو

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق فاركو مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فاركو

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال- محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويستعيد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما علي الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو





ويحل فريق بيراميدز ضيفا على فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الأحد 4 مايو على ستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

واستمر معسكر فريق بيراميدز بمدينة الإسكندرية بعد فوزه على حرس الحدود حتى مباراته اليوم أمام فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة فاركو ضد بيراميدز

الدوري المصري، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.