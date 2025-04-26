أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

قال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك: إن محمد عبد المنعم هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن يلعب معي في الزمالك، وكمان أحب رمضان صبحي يلعب قدامي".

فتوح: ميدو بريء من أزمة زيزو

وبشأن الاتهامات التي توجه لميدو بشأن أزمة زيزو ورحيله عن القلعة البيضاء، علق أحمد فتوح:"ميدو ملهوش علاقة في أزمة زيزو".

علاقة أحمد فتوح بـ حسام حسن

وقال “فتوح” خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"الكابتن حسام حسن بيحبني جدًا وآخر معسكر كنت هلعب معاه بس حصل لي إصابة، ومحصلش أي مشادة معاه دي شائعة، المشكلة كانت إني مش عايز العب مساك ولكن باك ليفت بس الكابتن حسام بيمشي رأيه".

طلب أحمد فتوح من محمد صلاح

ولفت إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول أخويا ولو فيه أي حاجة بكلمه، وهو بيحبني وعارف إني مزاجنجي وبيساعدني وانا مبحبش اصحى بدري وبقول له إلغي الفطار لإني مبحبش أصحى بدري، وبقوله الأفضل ننام أكتر وقت".



أيهما الأفضل فتوح أم علي معلول؟

وأشار إلى أنه في الأول كان بيسهر كتير ولكن بعد المشكلة اللى حصلت له بينام حوالي الساعة 2، وبصحى الساعة 12 ظهرا، وفي المنتخب بيصحى الساعه 10.5.

وأضاف بن تايك دلوقتي أجمد ظهير أيسر في مصر وبحب المنافسة ما بينا، علي معلول لاعب كبير جدا وأرقامه جامدة جدا وهو أجمد مني ولكن إمكانياتي أجمد من علي معلول".

أفضل مدرب درب أحمد فتوح في الزمالك



ولفت إلى أن جوميز مدرب كبير أوي وحبيت اللعب معاه، ولو راح الأهلي هيساعدهم كتير جدا، أوسوريو مدرب مرعب جدا كمان، ونفسي احصل على بطولة أفريقيا والعب كأس العالم".

رد فعل أحمد فتوح بعد انتقال إمام عاشور للأهلي



وقال “فتوح”:"انصدمت من إمام عاشور أكتر من زيزو، لأنه كان عايز يرجع النادي بس مكنش فيه فلوس، ولما قال لي رايح الأهلي قلت له ربنا معاك، ولما قال لي فيه الأهلي وبيراميدز قلت له روح الأهلي طبعا".

وتابع:"مين النادي اللي كان هيدفع له 3 ملايين دولار وهو كان عايز يرجع لأنه لم يتأقلم في أجواء أوروبا، إمام عاشور بيحب المناكشة والمناكفة والتريند بس أنا لأ، عيب إمام عاشور إنه بيستفز الجمهور وكهربا نفس القصة، اللقطة".



علاقة أحمد فتوح بكهربا

وأشار:"انا وكهربا أصحاب وهو أخويا، وهو كسب في الأهلي وفي الزمالك، وكان نجم مصر في الناديين".

موقف فتوح من الانتقال للأهلي

وبسؤاله لو الزمالك قرر عرضك للبيع داخل مصر، علق فتوح:"ولو خيروني بين الأهلي وبيراميدز النسبة في قراري هتبقى 50% 50% ".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.