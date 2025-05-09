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رياضة

بيراميدز يكشف سبب استبعاد ثلاثي الفريق من قائمة مباراة البنك الأهلي بالدوري

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب خروج الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين من قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي يعاني من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات الأخيرة.

وأضاف أن مصطفى فتحي يعاني من شد في العضلة الأمامية، ويؤدي برنامجا تأهيليا مع الجهاز الطبي.

ويعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة، وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس

ويجل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يأمل بيراميدز تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري من الأهلي مرة أخرى وتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام فاركو.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى بعد العروض الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في نفس الجولة على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.


ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري 

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي  الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة. 
 

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