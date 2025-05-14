الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي علي حساب الترجي

كرة اليد، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ النادي، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعرب رئيس النادي عن تقديره لما قدمه الفريق من أداء متميز وروح عالية، عكست شخصية الأهلي، وأظهرت إصرار اللاعبين على إسعاد الجماهير، والتتويج باللقب القاري.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها منظومة الفريق، بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا، ودوري المحترفين، وكأس مصر، والسوبر المحلي، وهو ما يشير إلى الجهود الكبيرة لكل العناصر.

وقال إن الأهلي يعتز دومًا بمكانته الرياضية في القارة الإفريقية، ويحرص على المنافسة باستمرار على كافة البطولات التي يشارك بها.

ووجَّه الكابتن محمود الخطيب التحية إلى الجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا لهم التوفيق ومضاعفة الجهد في بطولة إفريقيا التي تنطلق غدًا وإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للنادي في كافة المناسبات.

الأهلي بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة (11-8).

كما نجح المارد الأحمر في توسيع الفارق بالشوط الثاني لـ 9 نقاط، لتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 24-15.

بتلك النتيجة تُوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025، للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وبهذا الفوز ضمن النادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 “سوبر جلوب”، رفقته نادي الزمالك.

وحسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله لنهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (31-27) في الدور قبل النهائي.

تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي

ويمتلك النادي الأهلي الآن 5 ألقاب من السوبر الإفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 10 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024 و2025.

حكاية 7 مواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر

وجمعت 7 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، جميعها كانت في النهائي، وجاءت نتائجها كالتالي:

المغرب 2017

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (29-23)

مصر 2018

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (21-20)

مصر 2021

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (28-27)

النيجر 2022

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (32-31)

مصر 2023

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (27-24)

الجزائر 2024

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (23-21)

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