كرة اليد، قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي السوبر الأفريقي

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام الترجي التونسي، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في الـ10:30 مساء على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، على شاشة قناة أون سبورت، وقناة النادي الأهلي.

تاريخ الأهلي والترجي في السوبر الأفريقي

ويمتلك النادي الأهلي 4 ألقاب من السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 9 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024.

أما الترجي التونسي فيمتلك لقبين فقط من كأس السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 4 مناسبات.

وحصد الترجي لقب كأس السوبر الأفريقي مواسم، 2014 و2016.

الأهلي يفوز على الزمالك في قبل النهائي

وحسم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تأهله لنهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (31-27) في الدور قبل النهائي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (15-12).

حكاية 7 مواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر

وجمعت 7 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، جميعها كانت في النهائي، وجاءت نتائجها كالتالي

المغرب 2017

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (29-23)

مصر 2018

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (21-20)

مصر 2021

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (28-27)

النيجر 2022

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (32-31)

مصر 2023

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (27-24)

الجزائر 2024

حقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (23-21)

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