محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يضم 10 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها، تنفيذًا لمبدأ الشفافية النزاهة بمحافظة الشرقية.

واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي واطمأن على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023. وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وشدد على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام والذي توليه الدولة إهتمامًا خاصًا.

محافظ الشرقية يتابع المركز التكنولوجى بالديوان العام -فيتو

إقامة مظلات واستراحات لوقاية المواطنين من الشمس

كما اطمأن المحافظ على إقامة مظلات واستراحات للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي ومكتب البريد لتقيهم من أشعة الشمس صيفا وسقوط الأمطار شتاءً ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي المنطقة بما يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجها ًبحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

وسيرًا على الأقدام تجول المحافظ بعدد من الشوارع المحيطة بمبنى الديوان العام للاطمئنان على إجراء أعمال النظافة والتزام أصحاب السيارات بركن سياراتهم بالأماكن المخصصة طبقًا لتعليمات رجال المرور لعدم تعطيل الطريق وخلق السيولة المرورية بالمنطقة حيث رافقه العميد تامر مباشر مدير إدارة مرور الشرقية، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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