الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القاهرة جهود إعادة المظهر الجمالي بمصر الجديدة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة  مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس حي مصر الجديدة.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القاهرة ورئيس جهاز التنسيق الحضاري جهود إعادة المظهر الجمالي 

ويأتى الاجتماع فى إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التى قامت بها خلال شهر أبريل الماضى لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوي المواطنين ورصد عدد من الاشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش الغير مرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبوسعده رئيس جهاز لتنسيق الحضاري والتى تساهم فى إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني – وإبراهيم باشا ) بما يساعد فى القضاء علي أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الإنضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين علي تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض،  إلى حرص الوزارة علي الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

 

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء علي أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأى اشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كافة المقترحات والأفكار  وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.

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