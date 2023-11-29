الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أبرزها الاكتئاب والقلق، مضاعفات الأرق وطرق علاجه

الارق، فيتو
الارق، فيتو

يحدث الأرق عندما تواجه اضطرابات في شعورك أو أداء وظائفك بسبب عدم نومك جيدًا أو عدم حصولك على القدر الكافي من النوم، ويعاني حوالي 10% من سكان العالم من الأرق الذي يعتبر حالة طبية وهي عادة ليست خطيرة، وتوجد العديد من الطرق - بما في ذلك الأدوية وخيارات الصحة العقلية - لعلاجها.

الارق، فيتو

أنواع الأرق

هناك طريقتان رئيسيتان يستخدمهما الخبراء لتصنيف الأرق إلى فئات:

الوقت: يصنف الخبراء الأرق على أنه حاد (قصير الأمد) أو مزمن (طويل الأمد)، يُعرف الشكل المزمن باضطراب الأرق.

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السبب: الأرق الأولي يعني أنه يحدث من تلقاء نفسه، الأرق الثانوي يعني أنه أحد أعراض حالة أو ظرف آخر.

ما مدى شيوع الأرق؟

كل من الأشكال الحادة والمزمنة من الأرق شائعة جدًا تقريبًا، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين في جميع أنحاء العالم من أعراض الأرق، وحوالي 10٪ من البالغين تنطبق عليهم معايير اضطراب الأرق، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ما الذي يسبب الارق؟

لا يعرف الخبراء تمامًا سبب حدوث الأرق، لكن الفهم الحالي هو أن هذه الحالة يمكن أن تنطوي على العديد من العوامل وقد تكون بعض هذه العوامل أسبابًا أو يمكن أن تساهم ببساطة في حدوثها من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيفية وسبب حدوث الأرق بالضبط.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تسبب أو تساهم (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

التاريخ العائلي (الوراثة): يبدو أن سمات وظروف النوم، بما في ذلك الأرق، تسري في العائلات.

اختلافات نشاط الدماغ: قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق أدمغة أكثر نشاطًا أو اختلافات في كيمياء الدماغ تؤثر على قدرتهم على النوم.

الحالات الطبية: يمكن أن تؤثر صحتك البدنية على قدرتك على النوم، ويشمل ذلك الأمراض المؤقتة مثل الالتهابات أو الإصابات الطفيفة، أو الحالات المزمنة مثل الارتجاع الحمضي أو مرض باركنسون وتعتبر الظروف التي تؤثر على إيقاعك اليومي، وساعة النوم او الاستيقاظ الطبيعية للجسم، من العوامل أيضًا.

حالات الصحة العقلية: يعاني حوالي نصف الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن من حالة صحية عقلية أخرى على الأقل، مثل القلق أو الاكتئاب.

ظروف الحياة: قد لا تسبب ظروف الحياة الضاغطة أو الصعبة بالضرورة الأرق، ولكن من الشائع جدًا أن تساهم في حدوثه.

التغيرات الحياتية: غالبًا ما تكون التغييرات القصيرة أو المؤقتة عوامل، بما في ذلك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو النوم في مكان غير مألوف أو التكيف مع جدول عمل جديد (خاصة نوبات العمل)، التغييرات طويلة المدى، مثل الانتقال إلى منزل جديد، يمكن أن تؤثر أيضًا على النوم.

عاداتك وروتينك: عادات نومك (المعروفة أيضًا بنظام النوم) يمكن أن تساهم في الأرق ويتضمن ذلك ما إذا كنت تأخذ قيلولة أم لا، ومتى تذهب للنوم، وإذا كنت تستهلك الكافيين ومتى، والعادات الأخرى.

مضاعفات الأرق

عندما يكون الأرق شديدًا أو يستمر لفترة طويلة، فإنه يسبب الحرمان من النوم، أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالحرمان من النوم هو النعاس أثناء النهار، والذي قد يكون خطيرًا إذا كنت تقود السيارة أو تقوم بمهام أخرى تتطلب منك أن تكون يقظًا ومنتبهًا.

الحرمان من النوم يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات معينة:

اكتئاب.

قلق.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

نوبة قلبية.

سكتة دماغية.

توقف التنفس أثناء النوم.

داء السكري من النوع 2.

بدانة.

الحالات التي تنطوي على الذهان.

كيف يتم علاج الأرق وهل هناك علاج؟

هناك العديد من الطرق لعلاج الأرق، بدءًا من التغييرات البسيطة في نمط حياتك وعاداتك إلى الأدوية المختلفة، الطرق الرئيسية لعلاج الأرق هي:

الارق، فيتو

تطوير وممارسة عادات النوم الجيدة.

الأدوية التي تساعدك على النوم أو الاستمرار فيه (خصوصًا الأدوية التي لا تسبب العادة أو التي قد تؤثر على نومك).

الرعاية الصحية النفسية.

الأدوية التي تساعدك على النوم أو البقاء نائمًا

يمكن للعديد من أنواع الأدوية المختلفة أن تساعدك على النوم أو البقاء نائمًا، العديد من هذه الأدوية هي أدوية مهدئة أو منومة - سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية - بالإضافة إلى أدوية الصحة العقلية وبعض الأعشاب والمكملات الغذائية.

الأدوية المهدئة

الأدوية المنومة

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعدك على النوم، إلا أن بعضها قد يؤثر أيضًا سلبًا على دورة نومك ونوعية النوم فليس الكمية فقط هي المهمة وهذا يعني أنه يجب عليك استخدام الأدوية حتى تلك التي لا تستلزم وصفة طبية بحذر.

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