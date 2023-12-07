الخميس 07 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

انقطاع التنفس أثناء النوم يسبب جلطات المخ والقلب، وطبيب يوضح الأعراض وطرق العلاج (فيديو)

انقطاع النفس اثناء
انقطاع النفس اثناء النوم،فيتو

 انقطاع التنفس أثناء النوم مشكلة صحية تواجه الكثير من الأشخاص وتسبب لهم اضطرابات النوم.

 وقال الدكتور خالد وشاحي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة إن انقطاع التنفس أثناء النوم، مرض يجب التعامل معه بجدية ويحدث للإنسان بشكل تدريجي دون أن يشعر، ويبدأ بالشخير أثناء النوم ثم يزيد الأمر بعدم النوم، موضحا أنه من الأمراض الخطيرة حيث يسبب مضاعفات في عضلة القلب وارتفاع في ضغط الدم ثم جلطات في المخ والقلب.

أسباب انقطاع النفس أثناء النوم

 وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن لـ"فيتو " أن الإنسان عندما ينام تتعرض الممرات الهوائية إلى الضيق لعدة أسباب منها:

-  وجود لحمية كبيرة في سقف الحلق 

- انسداد في الأنف 

- وجود لوز متضخمة 

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وتابع استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة حديثه أنه يجب ألا يوجد ما يعيق الممرات الهوائية والهواء عند النوم، مشيرا إلى أن سبب صوت الشخير أنه يوجد اللهاة في الفم تتحرك أثناء النوم وتسبب صوت الشخير.

ولفت إلى أن الشخير في حد ذاته ليس مشكلة ولكن انقطاع التنفس الأخطر، حيث يسبب للمريض الفزع أثناء النوم ثم يفيق فجأة لأنه يتعرض لاختناق ويحدث انخفاض الأكسيجين فيفيق الإنسان ليستطيع التنفس ثم يعود للنوم.

أسباب انقطاع النفس أثناء النوم

 واستكمل حديثه بأن انقطاع التنفس أثناء النوم يسبب للإنسان صداع وإرهاق وتعب وريق جاف وتضخم اللهاة نتيجة انسداد الممرات الهوائية، ويمكن أن يسبب مشاكل السكر وارتفاع في ضغط الدم ويصاب المريض بالاكتئاب.

مضاعفات انقطاع التنفس أثناء النوم

 وكشف عن وجود مضاعفات لانقطاع التنفس أثناء النوم حيث يجب العرض على الطبيب للكشف والعلاج ويخضع المريض الذي يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم إلى فحص معمل النوم حيث ينام 6 ساعات ويحصل على دواء مهديء ويجري له منظار في الأنف لرؤية حركة الاحبال الصوتية واللوز وقاعدة اللسان وحركة النفس، ورسم خطوط بيانية على عضلة القلب وتوضيح عملها طول فترة انقطاع التنفس وقياس الضغط والنبض القلب. 

انقطاع النفس أثناء النوم

تحليل نتائج معمل النوم

 وأكد أن المعمل عند تحليل النتائج يوضح قوة عضلة القلب ويوضح انقطاع التنفس ومدته، مشيرا إلى أن بعض المرضى لا يمكن علاجهم إلا بعد فقدان الوزن إذا كان مريض سمنة او لديه حاجز أنفي أو غضاريف أو لحمية يتم استئصالها أو لديه ضيق سقف الحلق لفتح الممرات الهوائية.

 ونصح الدكتور خالد وشاحي، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة  أى زوجة تجد زوجها يعاني من الشخير والفزع أثناء النوم  أو أى أم تجد ابنها ينقطع لديه النفس أثناء النوم مراجعة الطبيب فورا.

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