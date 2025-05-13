تسريبات تقوده مجددا للجنائية الدولية، نتنياهو يعترف بتدمير المنازل في غزة عمدا

كشفت تسريبات من جلسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف بأنه يتم تدمير منازل الفلسطينيين في غزة عمدا ما يجعل عودتهم مستحيلة.

وقال نتنياهو خلال الجلسة المغلقة: "ندمر المزيد من المنازل في غزة يومًا بعد يوم، وبالتالي لن يجد الفلسطينيون مكانًا يعودون إليه". وأضاف: "النتيجة الوحيدة ستكون هجرة الغزيين خارج القطاع، لكن التحدي الأكبر هو إيجاد دول توافق على استقبالهم".

وذكر نتنياهو أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته الأخيرة لضم غزة إلى الولايات المتحدة، لكنه أقر بوجود عقبات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة.

وكان ترامب قد اقترح سابقًا على مصر والأردن استقبال اللاجئين الفلسطينيين، لكن البلدين رفضا الفكرة على الفور، مؤكدين حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

ومن جانبها، تمتنع إسرائيل عن تقديم أي ضمانات علنية للفلسطينيين الذين يغادرون غزة بإمكانية عودتهم مستقبلًا، مما يجعل الدول الأخرى غير مستعدة لاستقبالهم خشية الانجراف إلى صراع سياسي معقد.

وفي إطار برنامج تجريبي، اضطر عشرات الغزيين الذين سُمح لهم بالسفر للعمل خارج القطاع إلى توقيع وثائق تنص على عدم وجود جدول زمني لعودتهم بسبب الظروف الأمنية. كما مُنع أطفال تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في الخارج من العودة إلى عائلاتهم في غزة بعد انتهاء علاجهم.

وأكد نتنياهو خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة ما تزال مهتمة بخطة السيطرة على غزة، رغم فشل الجهود لإقناع دول أخرى باستقبال اللاجئين.

لكن مصادر مطلعة كشفت أن إدارة ترامب لم تبذل جهدًا حقيقيًا لتنفيذ هذه الخطة منذ إعلانها في فبراير الماضي، بعد موجة الرفض الكبيرة من الحلفاء العرب.

وردا على أسئلة النواب، قال نتنياهو: "أعلم أن كلامي قد يخيب آمال البعض، لكننا لا نناقش حاليًا إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في غزة".

لكن النائبة ليمور سون هار-مليخ اقترحت بحسب تسريبات نشرتها صحيفة "معاريف" حلًا آخرًا قائلة: "لماذا لا ننقل يهود أمريكا إلى غزة؟ بهذه الطريقة نحل مشكلتين في وقت واحد".

وتطرق نتنياهو أيضا إلى خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر نظام مركزي يهدف إلى منع وصولها إلى حركة حماس.

ووفقًا للخطة، سيتم إنشاء مراكز توزيع في جنوب غزة، مع منع المستفيدين من العودة إلى مناطق خارج النطاق الإنساني المحدد.

وتتضمن الخطة حشر مليوني فلسطيني في منطقة رفح والمناطق المحيطة بها، والتي لا تتجاوز مساحتها 25% من قطاع غزة.

وسيتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية فرز الأفراد المسموح لهم بدخول المنطقة.

وأنشأت إسرائيل منظمة جديدة باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" لإدارة عملية توزيع المساعدات، لكن المشروع واجه عقبات كبيرة بعد رفض الإمارات والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى التعاون معه أو تمويله، معتبرين أنه لا يوفر حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، خاصة بعد قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات منذ الثاني من مارس الماضي.



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