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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: عيدان ألكسندر عاد بفضل ضغطنا العسكري وضغط ترامب السياسي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن الجندي الأمريكي الإسرائيلي "عيدان ألكسندر" عاد بفضل ضغطنا العسكري وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسي.

كتائب القسام تعلن الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين: إنها أفرجت عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بتسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر، وأنه سيتم نقله  إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم.

إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر

وقالت حركة حماس، مساء أمس الأحد: إنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وأضافت حماس: "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

وتابعت حماس: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي  الأمريكي عيدان ألكسندر.. ونؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب". 

إدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة

واستكملت: "نثمن جهود الإخوة الوسطاء في مصر وقطر الشقيقتين وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية، ومستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة". 

واختتمت حماس: "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة مهنية مستقلة".

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نتنياهو عيدان ألكسندر ترامب رئيس وزراء الاحتلال كتائب القسام قطاع غزة

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