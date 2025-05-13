انقطاع مفاجئ للكهرباء في عدة مناطق بطرابلس

أكد عدد من سكان العاصمة طرابلس حدوث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، شمل مناطق وسط المدينة ومشروع الهضبة، وأجزاء من منطقة صلاح الدين، بالإضافة إلى أحياء أخرى متفرقة.

وأوضح السكان بحسب «بوابة الوسط» أن الانقطاع مستمر منذ أكثر من ساعة، دون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وقال عبد العظيم الترهوني، أحد سكان شارع ميزران: «انقطاع التيار الكهربائي ما زال متواصلًا».

فيما أشار مسعود الجبالي، من منطقة مشروع الهضبة، إلى أن التيار مفصول عن الحي بأكمله، وسط غياب أي تواصل أو بيان من الشركة العامة للكهرباء.

يأتي هذا الانقطاع في ظل توتر أمني تشهده العاصمة، ما يزيد من قلق المواطنين بشأن استمرار الخدمات الأساسية.

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